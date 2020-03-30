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Yaşam

Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak nereli ve kaç yaşında?

Survivor yarışması hız kesmeden devam ediyor. Survivor yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. İzleyiciler yarışmacıların kim olduğunu araştırıyor. Bu isimlerden biri de Burak Yurdugör oldu. Peki, Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak nereli? Survivor Burak kaç yaşında? İşte Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler.

30 Mart 2020 Pazartesi  10:22 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 10:22
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Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Tv8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor, 2020'de de tüm heyecanıyla ekranlara geliyor. Survivor'da yeni sezon bölümleri başladığından bu yana kıran kırana mücadeleler devam ediyor. Survivor 2020'de Gönüllüler takımındaki yarışmacılar merak ediliyor. Bu isimlerden biri de sporcu kimliği ile öne çıkan Burak Yurdugör... Peki, Survivor Burak Yurdugör kimdir? Survivor Burak nereli? İşte izleyicilerin merakla takip ettiği Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör'ün biyografisi.

BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

21 yaşında İstanbulİstanbul'da dünyaya gelen Burak'ın babası İsviçre Zurich doğumlu fakat aslında kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor, bir kız kardeşi var.

Babaannesi ve ailesi ile beraber yaşayan 21 yaşındaki Yurdagör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şu anda da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümüne devam eden Burak'ın sporla tanışması ilkokula dayanıyor.

Belli bir süre yüzme ile basketbolu birlikte götüren ve üniversitede kısa süreliğine Amerikan futbolu oynayan Yurdagör, şimdilerde ise crossfit ve fitness ile uğraşıyor.

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