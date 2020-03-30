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Yaşam

Survivor Elif Gören kimdir? Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kaç yaşında?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Survivor yarışmacılarının hayatı ve kim oldukları İzleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Elif Yıldırım Gören, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor Elif Yıldırım Gören kimdir, Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Survivor Elif Gören hakkında merak edilenler

30 Mart 2020 Pazartesi  14:53 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 14:53
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Her hafta dokunulmazlık ve ödül oyunlarının yapıldığı Survivor yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Büyük bir kesim tarafından ilgiyle izlenen ve takip edilen Survivor'daki yarışmacıların hayatı yoğun olarak araştırılıyor. Survivor 2020 sezonu Ünlüler takımında mücadele eden Elif Gören kimdir? Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören kaç yaşında? soruları programı izleyenler tarafından merak ediliyor. Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Elif Gören ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Elif Yıldırım Gören ne iş yapıyor İşte biyografisi

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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