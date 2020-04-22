22 Nisan 2020 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:21

Survivor 2020'nin 53. bölümünde adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu. Acun Ilıcalı, eleme konseyinde elenme adaylarını tek tek açıkladı. 6 isim arasından bir kişi adaya veda etti. Survivor'da dün akşam yapılan eleme konseyinde en az oyu alarak adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu. Milli cimnastikçi olan Survivor Ezgi'nin hayatı da merak ediliyor. Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları araştırılıyor.

Survivor yarışması TV 8 ekranlarında hafta içi her gün ekrana geliyor. Yaşanan mücadelelerin ardından ikinci dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı için dün akşam eleme konseyi yapıldı. Oylamanın ardından eleme potasına giren isim Ezgi Hocaoğlu oldu. İşte Survivor Ezgi ile ilgili merak edilenler…

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim ünlüler takımından Ezgi Hocaoğlu oldu. Ünlüler Takımı tarafından yapılan oylamanın ardından potaya giren Ezgi Hocaooğlu’nun hayatı merak edilmeye başlandı. Survivor Ezgi kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020’nin sevilen yarışmacıları arasında olan Ezgi Hocaoğlu, yarışmaya sonradan dahil olan isimlerden. Yedek olarak katıldığı Survivor 2020 Ünlüler takımında başarılı bir performans çizen Ezgi Hocaoğlu, geçtiğimiz haftalarda sakatlandı ve uzun süre oyunlara katılamadı. Dün akşam ise konseydeki oylama sonucu adaya veda etti. Peki Survivor Ezgi kimdir? Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte merak edilenler

SURVİVOR EZGİ KİMDİR?

Milli jimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu.

2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.

ACUN ILICALI, BARIŞ VE YASİN HAKKINDAKİ KARARI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Barış ile Yasin arasında yaşanan kavga sonrasında alınan kararı paylaştı. Ilıcalı, iki yarışmacının olayını tasvip etmediklerini ancak kısa sürede sakinleşip gerginlik olmayacağı yönünde söz verdikleri için diskalifiye olmayacağını bildirdi. Acun Ilıcalı, kavga nedeniyle bir cezanın da verilmesi gerektiğini altını çizerken, Barış ve Yasin'in takımlarının kazandığı 3 ödülden faydalanamayacağını açıkladı.