Survivor Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında? 2020 Survivor Gizem Birdan hangi dizilerde oynadı?

09 Nisan 2020 Perşembe 13:08 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 13:08

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Gizem Birdan ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Survivor Gizem kimdir? sorusu ekran başındaki izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor yarışmacısı Gizem Birdan, Kocamın Ailesi ve Şahin Tepesi dizilerinde rol almıştır. Survivor Gizem Birdan'ı yakından tanımak isteyen izleyiciler, Survivor Gizem Birdan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Gizem Birdan'ın biyografisi...

Gizem Birdan Survivor 2020’nin en merak edilen yarışmacılarından biri. Adada soluksuz mücadele sürerken takipçiler de yarışmacıları araştırmaya devam ediyor. Survivor Gizem hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Gizem Birdan 5 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başlayan Gizem Birdan 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı. Basketbolcu, oyuncu ve tiyatrocu olan Gizem Birdan’ın boyu 1.77’dir.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitiren Birdan sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.