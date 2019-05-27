‘Survivor Hikmet elendi mi? Survivor Hikmet ne oldu, veda mı etti? Survivor'da Hikmet diskalifiye mi edildi? Survivor Hikmet kimdir?’ soruları Survivor Türkiye-Yunanistan hayranları tarafından sorulmaya devam ediliyor. Yarışmada geçirdiği talihsiz kaza sonrası hastaneye götürülürken, Bu böyle bitmemeliydi” diyerek bağıran ve herkesi üzen Hikmet’in son durum netleşti. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, “Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Şimdi size gelen durumu açıklıyorum. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, “Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Şimdi size gelen durumu açıklıyorum” dedi ve kararı seyirciyle paylaştı.” dedi ve kararı seyirciyle paylaşmıştı. Acun dün, “Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak” dedi. Hikmet, dün akşam ekranlara gelen bölümde Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. İşte Survivor 2019'da son durum…

SURVİVOR HİKMET DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Acun, “Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin abi başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak” dedi.

Seda ise Hikmet’le ilgili duygulu bir açıklama yaptı. Seda, “Çok üzgünüm. Bana göre Survivor tarihinin en becerikli isimlerinden biriydi. En iyi arkadaşı bendim ve en çok tartıştığı kişi de bendim. Zor günleri burada birlikte atlatmıştık. Böyle bir veda etmesi çok üzüyor beni. Takımımız için de çok iyi bir yarışmacı veda etti ama bütün Türkiye onun ne kadar iyi bir yarışmacı olduğunu gördü” ifadelerini kullandı

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2019'un 79. bölümünde efsaneler ve yeni yarışmacılar arasında ödül oyunu oynandı.

Heyecanın zire yaptığı ödül oyununda Yusuf, Survivor şampiyonu Avatar Atakan ile mücadele etti. İkilinin mücadelesi adeta izleyenlere nefes kesen anlar yaşattı. Yarışma sırasında Nagehan küçük bir kaza yaşayarak arkadaşlarını korkuttu.

Survivor 2019'da ödül oyununun kazananı 10'a 7 Survivor 2019 yarışmacıları oldu.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın 79. bölümünde heyecan dolu iletişim oyunu oynandı. Erkelerde bu hafta iletişim oyununu Yusuf kazandı. Kadınlarda iletişim ödülünü Sude kazandı. Yusuf iletişim ödülüne Emre'yi götürürken, Sude ise Büşra'yı götürdü.

Yakınları ile iletişim evinde görüşme şansı yakalayan yarışmacılar duygusal anlar yaşadı.

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak.

HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Hikmet Tuğsuz'un atletizmin bir branşında dereceleri vardır ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynamıştır.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.