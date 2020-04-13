Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor Yunus Emre Özden kaç yaşında ve nereli?

13 Nisan 2020 Pazartesi 12:01 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:01

Survivor Yunus Emre, birleşme partisi öncesinde merak edilip araştırılan yarışmacılardan biri oldu. Gönüllüler takımında Yasin ile sürekli tartışması ile gündeme gelen Survivor Yunus Emre, parkurda iddialı isimlerinde biri oldu. Survivor 2020'de ufak bir operasyon geçirmek zorunda kalan Yunus Emre'nin hayatı ve kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

Yunus Emre Özden, 29 Mart 1993 tarihinde İstanbul Silivri'de doğmuştur. Silivri'de ikamet etmektedir. Başarılı yarışmacı, 1.85 boyunda ve 82 kilodur.

Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik okumaya devam etmektedir. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade etmektedir. Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmıştır.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark etmiştir.

2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Survivor Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini belirtmişti.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.