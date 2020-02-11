11.02.2020 12:04 - Güncelleme: 11.02.2020 12:04

Susamdan elde edilen susam yağı, hem yemeklik olarak tüketilen hem de küspesi hayvan yemi olarak kullanılabilen bir yağdır. Rengi soluk bir sarı tonunda olan susam yağı kokusuzdur. Susam yağı saçlara, cilde, deriye dışarıdan uygulanabildiği gibi içilerek de tüketilebilir. Faydaları saymakla bitmeyen susam yağı hakkında araştırmalar da hız kazandı. Susam yağı nasıl yapılır? Susam yağı ne işe yarar, faydaları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Radyasyona karşı da koruyucu bir görev gören susam yağı cilt ve saç üzerinde olumlu etkileri bulunuyor. Susam yağı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SUSAM YAĞI NASIL YAPILIR?

Susam bitkisi hafifçe kurutularak çırpmak suğretiyle tohumları dökülür. Dökülen tohumlar toplanarak, bir kabın içinde tokmakla iyice ezilir. Ezilen susamlar bir tavada yağsız olarak çok hafif kavrulur, bu aşamada rengi koyulaşacaktır. Bu koyulaşmış susam peltesi temiz bir tülbent torbaya konur.Susamlar torbasıyla birlikte özel sıkma presinden geçirilerek yağı çıkartılır.

SUSAM YAĞI NE İŞE YARAR, FAYDALARI NELERDİR?

Diş sağlığını koruyucu etkisi olması da susam yağının faydaları arasındadır.

İçeriğindeki bakır minerali nedeniyle gut hastalığı ve artrit gibi kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Susamda bulunan doymamış yağ asitleri kolesterolün düzenlenmesine yardım eder. Kolesterol hastalığı bulunan kişiler rahatlıkla bu şifalı bitkiyi tüketebilirler.

Solunuma fayda sağlaması da susam yağının faydaları arasındadır. Astıma iyi gelir.

Baş ağrısı ve migreni önler.

Susam yağı B1, B2 ve E vitaminleri içerir. Sesamin, sesamol, sesamolin gibi bileşenleri vardır.

Stres, yorgunluk, bitkinlik hemen hemen hepimizin yakındığı, şikayet ettiği rahatsızlıklardır. Günümüz koşullarında sıkça rastlanılan stresten biraz olsun uzaklaşmak için susam yağı tüketebilirsiniz.

Sindirimi rahatlatır. Lif bakımından zengin olduğu için kabızlığı da giderir.

Uykusuzluk, sinir harbi yaşamak, gerginlik de birçok kişi tarafından aşılması zor sorunlardır. Uykusuzluğa iyi gelmesi faydalarından biridir. Bu şifalı bitkiyi ve yağını tüketerek uykusuzluğunuza da çözüm bulabilirsiniz.

Omega 6 ve omega 9 içerir.

Hafızayı güçlendirmesi, unutkanlığı gidermesi de susam yağı faydaları arasındadır. Zihinsel ve fiziksel yorgunluğa çare olur.

Tüm bu faydalarının yanında cinsel hayatınızı da düzene sokar, cinsel performansı arttırıcı gücü

vardır.

Damar sertliğini önler.

İçeriğindeki magnezyum sebebiyle diyabet yani şeker hastalığı olan kişiler de kan şekeri miktarlarını düşürmek için tüketebilirler.

Kan basıncını azaltır ve kalp hastalıklarını engeller. Kalp sağlığını korur.

Hindistan'da yapılan bir çalışmada 35 ve 60 yaşları arasında bir grup gönüllü 45 gün boyunca susam yağı ile beslendi. Sonuç olarak hasta olan kişilerin sağlıklarında iyileşme kaydedildi. Ayrıca bu çalışma sonucunda karaciğeri koruduğu, vücuttaki toksinleri temizlediği, yağ birikimini önlediği kaydedildi.

DNA'yı radyasyon hasarına karşı korur.

SUSAM YAĞININ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğinde bol miktarda çinko bulundurur. Çinko minerali cilt sağlığı için oldukça önemli bir mineraldir.

Cilt elastikiyetini arttırır.

Susam yağı cilt kanserine karşı kullanılmasıyla da çok şifalı bir bitkidir.

Erken yaşlanmayı ve cilt kırışıklıklarının oluşmasını

geciktirir. Aynı zamanda yaşlılık lekelerini de ortadan kaldırır.

Cildi nemlendirici özelliği de vardır. Çatlak topuklara, kurumuş diz ve dirseklere fayda sağlaması için banyo suyuna eklenebilir.

Cildi güneşin zararlı etkilerinden de korur.

Kimi bayanlar ise güzel, uzun kirpiklere sahip olmak isterler. Uzun kirpiklere ve gür kaşlara sahip olmak isteyenlerin de mutlaka kullanması gereken bir yağdır.

Tırnak bakımı da sağlar. Her cilt tipi için uygundur. Masaj yaparak dairesel hareketlerle dışarıdan cildinize uygulayabilirsiniz.

Hem dahili hem de harici kullanımlar için uygun olması sebebiyle de çokça tercih edilebilir.

SUSAM YAĞININ SAÇA FAYDALARI NELERDİR?

Güzel saçlara sahip olmak hemen hemen her bayanın hayalidir. Sizin de böyle bir hayaliniz varsa mutlaka susam yağı kullanmalısınız. Kafa derisine bu yağ ile masaj yaptığınızda saç derinizdeki kan dolaşımı hızlanır. Bu durum da saçların çabuk ve hızlı uzamasını sağlar.

Saçlarınızda kırıkları ve saç diplerinde mantar olmasını da engeller. Saç diplerine masaj yaparak uygulayabilir ve bu sayede bakımlı, güzel, parlak saçlara sahip olabilirsiniz.

Saçlarda kepek oluşumunu da engeller.

Saçların erken beyazlamasını da önler. Saçlarınıza susam yağı ile masaj yaparak uzun yıllar kendi orjinal rengini korumasını sağlayabilirsiniz.

Kafa derisine uygulandığında başı fungal ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı korur.

Saçları güneşin zararlı etkilerinden ve hava kirliliğinden korur.

Saçlara parlaklık verir.

Strese bağlı olarak kaynaklanan saç dökülmelerini önler.