İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2022 Cumartesi / 2 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,914
  • EURO
    18,333
  • ALTIN
    1017.6
  • BIST100
    2592.38
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Susuzluktan baygın düşen serçeye şefkat eli
Yaşam

Susuzluktan baygın düşen serçeye şefkat eli

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye kendi elleriyle su içirdi.

IHA30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceye çıkmasıyla birlikte doğada yaşayan canlılar zor günler geçiriyor. Sıcak havanın etkisiyle baygın düşen serçeye duyarlı bir vatandaş kendi eliyle su içirdi.

Sıcaktan dolayı baygın hale gelen serçeye su içirdiğini söyleyen vatandaşlar, "Serçeyi gördüğümüzde sıcaktan bunalmış ve baygın gibi bir hali vardı. Biz de hemen su getirdik ve hem içmesini sağladık hem de sıcaktan kurtulması için üzerine su dökerek o baygınlığının geçmesini sağladık. Kendi ellerimizle su içirdik. Daha sonra ise kafasını okşadım. Onlar da birer canlı ve merhametlerimizi onlardan esirgememeliyiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.