Suudi Arabistan'da birçok kent çekirge istilasına uğradı

Daha önce Mısır, Sudan ve Eritre´yi istila eden çekirgeler, Kızıl Deniz üzerinden Suudi Arabistan'ın birçok kentini istila etti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, daha öncede çekirge istilasına uğrayan Medine´de de yeniden çekirgelere karşı uyarı yapıldığı belirtilirken; uzman ekiplerin de çekirge istilasından etkilenen bölgelerde müdahale için hazır bekletildiği duyuruldu. Ayrıca, yüzlerce çekirgenin tarım ürünlerine zarar verebileceği uyarısı da yapıldı.