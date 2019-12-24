24.12.2019 16:27 - Güncelleme: 24.12.2019 16:27

Şuursuz Aşk ne zaman vizyona giriyor? Şuursuz Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları tüm sinema severler tarafından merak ediliyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı filmin bu hafta vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak 20 Aralık’ta film beyaz perdede yer almadı. Yeni vizyon tarihi de merak konusu oldu. Şuursuz Aşk filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

ŞUURSUZ AŞK NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Şuursuz Aşk filmi 27 Aralık tarihinde vizyona girecek.

ŞUURSUZ AŞK KONUSU NEDİR?

Şuursuz Aşk, akıl hastanesinde geçen hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor. Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

ŞUURSUZ AŞK OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin ve Burcu Kara'nın paylaştığı filmde İsmail Hacıoğlu Yusuf karakterine, Ebru Şahin Menekşe karakterine hayat verecek.