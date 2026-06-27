Suyun karşısına geçmek isterken akıntıya kapıldı: 13 gündür aranıyor

Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü Kaymaz mezrası yakınlarında arkadaşlarıyla birlikte piknik yaptığı sırada suyun karşısına geçmek için Sarım Çayı'na giren Vedat Karabulut, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Olayın ardından Bingöl AFAD koordinasyonunda başlatılan arama kurtarma çalışmaları 13'üncü gününde de sürüyor. Ekipler, Sarım Çayı'ndan Diyarbakır'daki Silvan Barajı'na kadar uzanan hat üzerinde su üstü, su altı ve kıyı tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Farklı illerden gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), su altı arama kurtarma ekipleri ve diğer destek ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, Vedat Karabulut'a ulaşılması için arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği öğrenildi.