İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2021 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3996
  • EURO
    8,9599
  • ALTIN
    438.389
  • BIST100
    1484.85
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tabanca ile oynarken arkadaşını kalbinden vurdu
Yaşam

Tabanca ile oynarken arkadaşını kalbinden vurdu

Nevşehir'de M.T. (52) elindeki tabancanın ateş alması soncu arkadaşı Mehmet Turgut Tuğ'u (51) kalbinden vurarak, ölümüne neden oldu.

DHA27 Ocak 2021 Çarşamba 16:49 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 16:49
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Avanos ilçesi Ambar Deresi mevkiindeki bağ evinde meydana geldi. M.T., evde arkadaşı evli ve 2 çocuk babası Mehmet Turgut Tağ ile sohbet etmeye başladı. M.T., iddiaya göre içinde mermi olmadığını düşündüğü tabancası ile oynadığı sırada tetiğe bastı. Tabancadan çıkan kurşun Mehmet Turgut Tuğ'un kalbine isabet etti. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuğ'un öldüğü belirlendi. Tuğ'un cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.T. ise gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.