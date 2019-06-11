Tabeladaki harf hatası sosyal medyada gündem oldu BİLECİK´te Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşinin babası ve aynı zamanda bir İslam Âlimi olan Şeyh Edebali´nin türbesine giden yolu gösteren trafik levhasında yapılan harf hatası sosyal medyada konu oldu. `Şeyh´ kelimesi yerine yanlışlık sonucu `Şehy´ yazılan tabelayı gören vatandaşlar, cep telefonuyla tabelayı çekerek sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.