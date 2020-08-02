Tadilat yaptırıp yeni eşyalar aldığı evi kül oldu

AA 02 Ağustos 2020 Pazar 15:24 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 15:24

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ayşe Şanlı, bayram dolayısıyla, başka bir mahallede oturan kız kardeşine ziyarete gitti.

Dün etkili olan orman yangınında mahallede hasar gören binalardan biri de Şanlı'ya ait ev oldu.

Kullanılamaz hale gelen evi gören Şanlı'nın damadı Şakir Özbek, AA muhabirine, yangınla emeklerinin de kül olduğunu anlattı.

Bayramın ilk günü yanan evin önünde kurban kesip etleri de dolaba koyduklarını belirten Özbek, yangın sonrası eve geldiklerinde yapacak bir şeyin kalmadığını gördüklerini söyledi.

Özbek, şöyle konuştu:

"Eşyalarımızı da daha 10 gün önce almıştık. Tadilat, tamirat yaptık ama yapacak bir şey yok. İlk defa kurban keseceğimiz için yeni dolap, soğutucu, çamaşır makinesi almıştım. Onlara da yetişemedik, yandı kül oldu gitti. Oturduğumuz ev dışında eklentiler de yandı. Kayınvalideme daha evin yandığını söyleyemedik. Damlarda yangın olduğunu söyledik, 'Evde bir şey yok.' dedik. Evi dişinden tırnağından artırarak yaptığı için söyleyemedik. Bir de kendisi tansiyon hastası."

Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan yangın gece kontrol altına alınmış ancak dün kuvvetli rüzgarın etkisiyle yeniden başlamıştı. Yangın nedeniyle Turgutlu ilçesi Baktırlı, Ahmetli ilçesi Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri tahliye edilmişti.

