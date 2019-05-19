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Tahin helvası Çukurova'da ramazan sofralarını süslüyor

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan tahin helvası, ramazanın vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

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Susamın öğütülmesiyle elde edilen tahin, salatadan böreğe birçok şekilde Çukurova yöresinde yaygın kullanılıyor. Tahinin bu kullanımına paralel olarak şeker ile karışımıyla elde edilen helvası, ramazan sofralarını süslüyor.

Tahin helvasının kalitesini belirleyen en önemli özellik, içindeki şeker iplikçiklerinin mümkün olduğu kadar uzun olması. "Kıvam" olarak adlandırılan bu özellik, şekerin kaynama derecesinden tahin ile karıştırılma miktar ve şekline kadar gösterilen büyük bir özenle sağlanıyor.

Büyük kazanlarda, içine çöven otu suyu eklenerek kaynatılan şeker, ısıtılmış tahinin üzerine dökülüyor. Helvanın yapımında zor kısım bundan sonra karıştırma aşamasıyla başlıyor. Helva ustası, büyük bir kürekle yaklaşık yarım saat karıştırma yönünü değiştirmeden, tahin ile şekeri birbirine yediriyor. Yönü değişmeden yapılan karıştırmayla şeker iplikçikleri kırılmadan hep aynı yöne uzayarak tahini kendisine bağlıyor.

Karıştırma işlemi bittikten sonra bu kez de yoğurma işlemi başlıyor. Helva ustası oluşan iplikçikleri yine kırmadan helva karışımını elle özenle yoğuruyor. Yoğurma işleminden sonra bir süre soğumaya bırakılan helvalar paketlenip satışa hazır hale geliyor. Tahin helvası, talebe göre sade, kakaolu, Antep fıstıklı olarak hazırlanıyor.

- SAHURDA VE İFTARDA YAYGIN TÜKETİLİYOR

Adana'da 1946 yılından beri faaliyetini sürdüren helva ve cezerye üreticisi firmanın yetkilisi Engin Yangöz, Çukurova'da yüksek kalite susam yetişmesinin de etkisiyle tahin ve tahinden yapılan yiyeceklerin yaygın olarak tüketildiğini belirtti.

Tahin helvasının da vatandaşlar tarafından aranan bir tat olduğunu ifade eden Yangöz, "İnsanlar, tahin helvasını severek tüketiyorlar." diye konuştu.

Tahin helvasının ramazanda tüketiminin arttığını vurgulayan Yangöz, şunları söyledi:

"Ramazanda insanlar aç kaldığı için sahurda tüketildiğinde mideyi gün boyu rahatlatıyor ayrıca tok tutucu özelliğiyle açlığı bastırıyor. Susamın kolestrol düşürme, eklem ağrılarını giderme özelliği var, C vitamini yönünden çok zengin. İnsanlar hafif bir tat olduğu için tercih ediyorlar. İftardan sonra tatlı niyetine tüketildiğinde ağır tatlılar gibi zorlamıyor. Normalde günde bir ton tahin helvası üretirken ramazanda 3-3,5 tonu buluyor."

- "HELVASIZ EV OLMAZ"

Tüketici İsmail Eroğlu, eşinin de helvayı sevdiğini, ramazanda özellikle tercih ettiklerini belirtti.

Eroğlu, "Biz her ramazanda helvamızı, lokumumuzu alırız. Helvasız ev olmaz. Helvayı çok seviyoruz." dedi.

Sabri Ertaş da tahin ile helvanın insanı tok tuttuğunu söyledi.

Ertaş, "Ramazan dışında fazla helva almıyorum. Özellikle ramazanda alıyorum." diye konuştu.

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