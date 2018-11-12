Tahlil sonucu sorgulama ekranı E devlet E nabız tahlil sonucu sorgulama nasıl yapılır? Vatandaşlar internetten tahlil sonucu sorgulamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Bizde haberimizde Tahlil sonucu sorgulamayı adım adım verdik. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların hizmetine sunulan e-Nabız uygulaması aracılığı ile tahlil sonuçlarınızı online şekilde, hastanelere gitmeye gerek kalmadan sorgulayabilirsiniz. 7 gün 24 saat aktif olan sistemde, tahlil sonuçlarının yanı sıra doktor randevu saatleri, tahlil sonuçları, bazı hastalıklara ilişkin risk analizi, aşı takvimi, aile hekimini değiştirme talebi, organ bağışı ve en yakın hastane bilgileri gibi çeşitli bilgilere de erişilebiliyor. E Nabız’a nasıl giriş yapılır? Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet Kapısı Üzerinden: E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz E-Devlet Şifreniz Yoksa: E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. İşte merak edilen e nabız tahlil sonucu işlemleri star.com.tr’de…

TAHLİL SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e- Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra, yaptırmış olduğunuz tüm tahliller ve sonuçlarını tarih ve açıklama bazında referans değerleri ile birlikte bu ekranda listeleyebilirsiniz. Dilediğiniz tahlilin üzerine basarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Tarih aralığına ve işlem adına göre filtreleme yapabilirsiniz.

Tahlillerinizin sonuçları referans değeri aralıklarının dışındaysa bu farklılık renklendirmeyle size gösterilmektedir. PDF butonu ile bütün tahlil sonuçlarınızı bilgisayarınıza pdf olarak kaydedebilir sadece istediğiniz tahlil sonucunuzu seçip veya belirli tarih aralığındaki tahlillerinizi seçip bilgisayarınıza indirebilirsiniz. ‘Bu işlem bana ait değil’ butonuna basarak işlemin size ait olmadığı bildiriminde bulunabilirsiniz. Grafik simgesine tıklayarak tahlil sonucunuzu grafik üzerinde görebilir, aynı sayfada bulunan tablo butonu ile sonuç değerlerinizi tablo şeklinde görebilirsiniz.

Öte yandan, çektirmiş olduğunuz tüm tıbbi görüntü ve radyolojik raporlarınıza Teletıp ve Teleradyoloji sistemi entegrasyonu sayesinde tarih, hastane ve görüntü bazında erişebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz görüntünün ve raporunun üzerine tıklayarak detaylarına ulaşabilirsiniz. Buradaki görüntü ve raporları yurt içi ve yurt dışında belirleyeceğiniz doktorlarla ve aile bireyleriyle internet ve mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Doktorlar kendi yorumlarını ekleyebilecekleri gibi başka doktorların mevcut görüntü üzerine yazmış olduğu raporları da değerlendirebilirler. Hastalığınız ile ilgili farklı doktorlardan değerlendirme almak istediğinizde, aynı görüntüleme istemini farklı hastanelerde tekrarlatmaya ihtiyaç duymayacaksınız.

E-DEVLET'E NASIL GİRİLİR?

E-Devlet uygulamasına giriş için, başka eşi olmayan, sadece size özel olarak oluşturulmuş 2 bilgiye ihtiyacınız var. Bunlardan biri TC kimlik numaranız, diğeri ise e-Devlet şifreniz. TC kimlik numaranızı zaten biliyorsunuz. E-Devlet şifrenizi de herhangi bir PTT şubesinden, 2 TL karşılığında edinebilirsiniz. Şifre size kapalı bir zarf içinde verilir ve şifreyi zarfı size veren PTT görevlisi bile göremez. Siz de bu zarfı kimsenin göremeyeceği bir yerde açın ve sisteme ilk girişinizi gerçekleştirdiğinizde değiştirin.

Giriş için gerekli olan bu 2 şifreyi de hazır ettikten sonra, E-Devlet uygulamasının adresine gitmeniz gerekir. Sistemin elektronik ortamdaki adresi, "turkiye.gov.tr"dir. Kullanıcılar internet tarayıcılarındaki adres çubuğuna bu adresi yazarak sistemin ana sayfasına ulaşırlar. Burada TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin yazılması gereken 2 kutucuk vardır. Bilgiler doğru kutucuklara yazıldıktan sonra "giriş" düğmesi tıklanarak sisteme girilir. Bu ilk girişinizse sistem güvenliğiniz gereği E-Devlet şifrenizi değiştirmenizi isteyecektir. Zarf içinden çıkan ve ilk girişte kullandığınız şifreyi, kolay hatırlayabileceğiniz fakat başkalarının bilemeyeceği ve kolay kolay tahmin edemeyeceği bir şifreyle değiştirin.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

E-Devlet Kapısı Üzerinden: E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz

E-Devlet Şifreniz Yoksa: E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E-NABIZ NEDİR?

e-Nabız sağlık kuruluşlarından toplanan sağlık verilerine vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. Muayene, tetkik ve tedavilerinizin nerede yapıldığına bakılmaksızın, tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi özgeçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz bir kişisel sağlık kaydı sistemidir. Bizzat sizin verdiğiniz, süresi ve sınırı belirlenmiş yetki çerçevesinde sağlık kayıtlarınızın hekimlerce değerlendirilebildiği, böylelikle teşhis ve tedavi sürecinin kalitesini ve hızını artıran, sizinle hekiminiz arasında güçlü bir iletişim ağının kurulmasını sağlayan, internet üzerinden güvenli bir şekilde erişebildiğiniz dünyanın en geniş ve en kapsamlı sağlık bilişim alt yapısıdır.

E-DEVLET'E NASIL GİRİLİR?

E-Devlet uygulamasına giriş için, başka eşi olmayan, sadece size özel olarak oluşturulmuş 2 bilgiye ihtiyacınız var. Bunlardan biri TC kimlik numaranız, diğeri ise e-Devlet şifreniz. TC kimlik numaranızı zaten biliyorsunuz. E-Devlet şifrenizi de herhangi bir PTT şubesinden, 2 TL karşılığında edinebilirsiniz. Şifre size kapalı bir zarf içinde verilir ve şifreyi zarfı size veren PTT görevlisi bile göremez. Siz de bu zarfı kimsenin göremeyeceği bir yerde açın ve sisteme ilk girişinizi gerçekleştirdiğinizde değiştirin.

Giriş için gerekli olan bu 2 şifreyi de hazır ettikten sonra, E-Devlet uygulamasının adresine gitmeniz gerekir. Sistemin elektronik ortamdaki adresi, "turkiye.gov.tr"dir. Kullanıcılar internet tarayıcılarındaki adres çubuğuna bu adresi yazarak sistemin ana sayfasına ulaşırlar. Burada TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin yazılması gereken 2 kutucuk vardır. Bilgiler doğru kutucuklara yazıldıktan sonra "giriş" düğmesi tıklanarak sisteme girilir. Bu ilk girişinizse sistem güvenliğiniz gereği E-Devlet şifrenizi değiştirmenizi isteyecektir. Zarf içinden çıkan ve ilk girişte kullandığınız şifreyi, kolay hatırlayabileceğiniz fakat başkalarının bilemeyeceği ve kolay kolay tahmin edemeyeceği bir şifreyle değiştirin.