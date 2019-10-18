21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7888
  • 6,4529
  • 277.42
  • 98238.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Takiptekiler filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerini Taylor Lautner ve Marie Avgeropoulos gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Takiptekiler filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Takiptekiler filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak edliyor. Bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Takiptekiler filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerini Taylor Lautner ve Marie Avgeropoulos gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Takiptekiler filminin yönetmen koltuğunda Daniel Benmayor oturuyor. Takiptekiler filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
 
 
TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR? 
New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner'ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.
 
TAKİPTEKİLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Taylor Lautner
Rolü : Cam
Marie Avgeropoulos
Rolü : Nikki
Adam Rayner
Adam Rayner
Rolü : Miller
Rafi Gavron
Rafi Gavron
Rolü : Dylan
 

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Avrupa basını yazdı: Rojava artık yok

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Adil Öksüz davasında istenen cezalar belli oldu

Düşes ve Prens'ten cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

Düşes ve Prens'ten cami ziyareti: Kıyafetleri dikkat çekti

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar

Gerçek olduğuna inanmakta zorlanacaksınız! İşte o büyüleyici fotoğraflar
 

POPÜLER HABERLER

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

2 yaşındaki çocuk, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine isyan etti

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Vatan semalarında 38 yıldır nöbetteler

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

Bakın kabaktan nasıl sanat eseri yaptılar

2019'un en çok forma satan ekipleri

2019'un en çok forma satan ekipleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA