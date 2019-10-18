Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak edliyor. Bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Takiptekiler filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerini Taylor Lautner ve Marie Avgeropoulos gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Takiptekiler filminin yönetmen koltuğunda Daniel Benmayor oturuyor. Takiptekiler filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner'ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.

TAKİPTEKİLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Taylor Lautner

Rolü : Cam

Marie Avgeropoulos

Rolü : Nikki

Adam Rayner

Adam Rayner

Rolü : Miller

Rafi Gavron

Rafi Gavron

Rolü : Dylan