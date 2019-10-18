Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var?
Bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Takiptekiler filmi hakkında internet araştırmaları gerçekleştiriliyor. Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerini Taylor Lautner ve Marie Avgeropoulos gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Takiptekiler filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Takiptekiler filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak edliyor. Bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Takiptekiler filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Başrollerini Taylor Lautner ve Marie Avgeropoulos gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Takiptekiler filminin yönetmen koltuğunda Daniel Benmayor oturuyor. Takiptekiler filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur. Aksiyon dozu yüsek bu öykü, Lautner'ın Kaçış filminden sonraki bir diğer yüksek tempolu filmi.
TAKİPTEKİLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Taylor Lautner
Rolü : Cam
Marie Avgeropoulos
Rolü : Nikki
Adam Rayner
Adam Rayner
Rolü : Miller
Rafi Gavron
Rafi Gavron
Rolü : Dylan
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