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Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu 

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Aydın Kulaksız idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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Takla atan otomobil yol kenarındaki tahta telefon direğine çarparak dik durdu. Kazada yaralanan olmadı.

İntiharı siyaset malzemesi yapan CHP´li başkan ve vekilin

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