Takla atan araç direğe çarpıp dik durdu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Aydın Kulaksız idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Takla atan otomobil yol kenarındaki tahta telefon direğine çarparak dik durdu. Kazada yaralanan olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.