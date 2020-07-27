İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2020 Pazartesi / 6 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8632
  • EURO
    8,0616
  • ALTIN
    426.839
  • BIST100
    1195.67
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Takla atan otomobilin park halindeki 8 araca çarptığı anlar kamerada
Yaşam

Takla atan otomobilin park halindeki 8 araca çarptığı anlar kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobil, park halindeki 8 araca çarptı. Kazada sürücü Muhammed M. (19) ağır yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:25
ABONE OL

Kaza, saat 10.40 sıralarında Manas Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed M. yönetimindeki 35 EMR 24 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atmaya başlayan otomobil, park halindeki 8 araca çarparak zarar verdi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Muhammed M.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin seyir halindeyken refüje çarpması ve ardından ağaca çarparak takla attığı anlar yer aldı. Aracın diğer araçlara çarparak defalarca takla atması da kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.