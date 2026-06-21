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Yaşam

Taksi durağı önünde dehşet! Yolcu anlaşmazlığında kan aktı

Gaziantep'te iki taksici grubu arasında yolcu anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taksi durağı önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Taksi durağı önünde dehşet! Yolcu anlaşmazlığında kan aktı
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Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Karagöz Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, daha önce yolcu meselesi nedeniyle tartışma yaşayan Cebrail S, yanına dayısı Mehmet D. ve kuzeni Ahmet D.'yi de alarak ayrıldığı taksi durağına geldi.

TAKSİ DURAĞI ÖNÜNDE BIÇAKLI KAVGA

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taksi durağı sahibi Vakkas G., oğulları Ali G. ve Volkan G. ile Mehmet D., Ahmet D. ve Efe D. çeşitli yerlerinden yaralandı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, bıçaklı kavgayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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