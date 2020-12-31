İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2020 Perşembe / 16 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4278
  • EURO
    9,0983
  • ALTIN
    453.498
  • BIST100
    1476.72
Yaşam

Taksim Meydan'ında yoğunluk

Taksim Meydan'ında sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 19:23
ABONE OL

Yeni yıla saatler kala sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar Taksim Meydan'ına akın etti.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına sayılı saatler kaldı. Yılbaşı kutlamalarında en çok tercih edilen adres olan Taksim Meydanı yeni yıldan saatler önce yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'nde fotoğraf çektirerek tarihi günü ölümsüzleştirdi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dolaşanların zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Taksim Meydan'ından erken saatlerde bu yana bulunan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sık sık uyardı. Polis ekipleri sıkı güvenlik önlemi aldı.

"EVDE SIKILDIĞIM İÇİN TAKSİM MEYDANI'NA GELDİM"

Taksim'e alışveriş yapmaya geldiğini söyleyen Efe Mera, “Yılbaşını arkadaşıma evde kutlayacağız. Gönül isterdi ki, yılbaşını arkadaşlarımla dışarıda kutlamak ama eve kapandık. Şu an evde tek olacağımız için içimiz kan ağlıyor. Gençliğimizi yaşayamıyoruz. Ama sağlığımız için bu yıl evde olacağız" dedi. Evde sıkıldığı için Taksim Meydanı'na geldiğini söyleyen Görkem Tezer ise “Askere gitmeden önce dışarı çıkmak istedim. Yılbaşını da evde kutlayacağım. Aylardır Taksim Meydanı'na gelmiyordum çok değişmiş" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.