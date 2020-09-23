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Yaşam

Taksim'de Yeditepe huzur operasyonu

EGM'ye bağlı polisler Yeditepe'de Huzur Uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

IHA23 Eylül 2020 Çarşamba 21:25 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:25
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Yeditepe’de Huzur Uygulaması kapsamında Taksim Meydanı’nda adeta kuş uçurtmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar ve vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya, Trafik, Asayiş, Gece Kartalları, Özel Harekat Polisleri ve Yunus ekipleri katıldı. Ekipler, araçları durdurarak kimlik kontrolü yaparken araç içlerini de didik didik aradı.

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