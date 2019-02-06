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Taksiyi gasp eden kadın Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı

Bursa'da bir kadın taksisine bindiği şoförü şok cihazıyla etkisiz hale getirip, boğazına bıçak dayayarak gasp etti. Taksiyi gasp eden zanlı Osmangazi Köprüsü gişelerinde yakalandı.

  • DHA
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Olay, gece yarısı merkez Yıldırım ilçesi Bursa çevre yolu girişinde meydana geldi. Bursa Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü önünde bekleyen Barbaros Temel'in kullandığı 16 T 0701 plakalı taksiye binen Sebahat D. (29), İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Barbaros Temel, aracı Samanlı Mahallesi'nde yol kenarına çekerek, mesafenin uzak olduğunu belirtip, Sebahat D.'den bir miktar para istedi. Bunun üzerine Sebahat D., Temel'i şok cihazıyla etkisiz hale getirdi, ardından da el frenini çekti, aracın anahtarını alıp indi. Temel de peşinden indi. Bu sırada Sebahat D., Temel'in boğazına bıçak dayadı, ardından da tekme atıp yere düşürdü. Taksinin direksiyonuna geçen Sebahat D., İstanbul istikametine doğru hareket etti. Barbaros Temeli'nin ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. 

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

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