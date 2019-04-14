Taliban zulmünden kaçtı, Türkiye’de hafız oldu

Doğuştan görme engelli olan 18 yaşındaki Hamide Özbek, Afganistan’da Taliban'ın zulmünden kaçarak Türkiye'ye geldi. Afgan genç kız, Kırşehir'de eğitimini tamamlayarak hafız oldu. Afganistan’da savaştan kaçarken ırmakta hayat gözü olan Kur’an-ı Kerim'i düşürdüğünü anlatan Özbek, “Taliban bizi 24 saat tehdit ediyordu. Afganistan’da her şeyimizi kaybettik. Kur’an-ı Kerim'i de akarsuda kaybettim. Allah’ım ben ne yapayım diye dua ettim. Allah-u Teala duamı kabul buyurdu. Kur’an okurken kalbim karanlıktan kurtuluyor” dedi.

Özbek, Kur’an-ı Kerim'le hayatına aydınlık geldiğini ve tek rehberinin Kur’an olduğunu anlattı. Hayata gören insanlardan daha aydınlık baktığını belirten Özbek, “Göremiyorum fakat çoğu insanın görmediğini görüyorum. Allah, bana göz vermedi ama Kur’an’a aşık etti. Beni yaratan rabbime çok şükür ediyorum karanlıktan beni kurtardığı için” diye konuştu.

İNSANLARI GÖRMEDEN DE TANIYOR

İnsanları görmeden de tanıyabildiğini ifade eden Özbek, “Kur’an bana rehber oldu. İnsanları göremesem de tanıyorum. Kur’an rehberim ve hayatım oldu. Küçükken de Kur’an okuyordum. Afganistan’da da hocamız öğretiyordu. Her gün bir sayfa öğreniyordum. Allah’a dua ettim ve ‘Bana güzel Kur’an okumayı nasip et' dedim ifadelerini kullandı.



"EĞİTİCİLERİNİN KALBİNE OKUDUĞU KUR'AN'LA DOKUNDU

Kırşehir Müftülüğü Aile Dini Rehberlik Bürosu görevlisi hafız Nimet Uğurlu, görme engelli Hamide’nin kendilerinde de Kur’an’a karşı ayrı bir muhabbet oluşturduğunu belirterek, “Hamide bize çok farklı bakış açıları kazandırdı. Onun hafızlığa olan aşkı, Kur’an’a olan muhabbeti bizim gönüllerimizde de muhabbetin yeşermesine ve kendimizi de yeniden gözden geçirmemize vesile oldu. Şuan hafızlığını bitirdi. Hamide'yi gören herkes eğiticilerimiz dahil gözyaşlarını tutamıyor. Herkeste aynı duygunun oluşmasına vesile oluyor” dedi.