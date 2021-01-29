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Yaşam

Talihsiz adam tadilat yaptığı iş yerinde yıkılan duvarın altında kalarak öldü

Tekirdağ'da inşaat ustası Fehim Özel(45), tadilat yaptığı iş yerinde yıkılan duvarın altında kalarak, hayatını kaybetti. Polis, soruşturma başlattı.

DHA29 Ocak 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 11:31
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Olay, Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İnşaat malzemeleri satılan iş yerinde tadilat yapan Fehim Özer, yıkmaya çalıştığı duvarın altında kaldı. Özer'in yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan Özer, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, soruşturma başlattı.

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