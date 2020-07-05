İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Temmuz 2020 Pazar / 14 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8612
  • EURO
    7,7521
  • ALTIN
    392.135
  • BIST100
    115748
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Tam 1 ton 200 kilogram! 'Paşa' alıcısını bekliyor
Yaşam

Tam 1 ton 200 kilogram! 'Paşa' alıcısını bekliyor

Adıyaman'da 28 bin 500 liradan satışa çıkarılan 1 ton 200 kilogram ağırlığında 'Paşa' isimli kurbanlık tosun, alıcısını bekliyor.

AA05 Temmuz 2020 Pazar 15:57 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 15:58
ABONE OL

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.

Pazarda en çok ilgiyi 1 ton 200 kilogramlık "Paşa" adlı tosun görüyor.

Besici Yunus Aydınlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazara getirdiği 25 büyükbaş hayvanından 10'unun satıldığını söyledi.

Pazarda en değerli "Paşa" adlı tosunun 1 ton 200 kilogram ağırlığında olduğunu ifade eden Aydınlık, "600-700 civarında karkas eti gelir. Paşa pazarın gözdesidir. Alıcısını bekliyorum. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Fiyatı ise 28 bin 500 liradır. Gelen müşteriler özellikle Paşa'ya bakıp inceliyor." dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.