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Yaşam

Tam 2 bin yıllık! Jandarma son anda ele geçirdi

Kahramanmaraş'ta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bin yıllık mezar taşı jandarma operasyonuyla ele geçirildi.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 10:58 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 10:58
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D.'nin elinde tarihi eser olduğu ve satmak için Kayseri'ye götüreceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, H.D.'yi Göksun'un Mahmutbey Mahallesi'nde yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. H.D., ekipler tarafından gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 119 santim uzunluğunda, 30 santim genişliğinde olan mezar stelinin ise işlemlerin ardından Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

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