Tamamen doğal, 160 yıllık ağaçtan toplandı

AA 19 Ekim 2021 Salı 12:41 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 12:41

Kıyık Caddesi'ndeki anıt ağacın yanındaki durakta toplu taşıma aracı bekleyen vatandaşlar, arılardan rahatsız oldu.

Esnafın haber vermesi üzerine ağaca merdivenle çıkan iki arıcı, buradaki iki kilogram balı aldı.

Arıcılar, topladıkları baldan durakta bekleyenlere ikram etti, arıları kovana koymak için ağaçtan aldı.

Arıcı Süleyman Seval, gazetecilere, arıların ağacın kovuğuna petek yaptığını söyledi. Yaklaşık 2 kilogram balı topladıklarını belirten Seval, çınar ağacındaki balın tamamen doğal olduğunu kaydetti.

Bal ikram edilen vatandaşlardan Davut Dolar da balın gayet lezzetli olduğunu belirterek, "Aroması çok güzel, gerçek organik bal. Arılar sadece ormanda değil bazen şehrin göbeğinde bir yerde de bal yapabiliyor. Bu nedenle daha duyarlı olmalıyız." dedi.