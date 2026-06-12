Nasreddin Hoca'nın "Ya tutarsa" fıkrasında yoğurt yapmak için maya çaldığı Akşehir Gölü'nde suyun çekilmesiyle terk edilmiş balıkçı tekneleri hafızalara kazınmış, enduro sporcuları gölün bir yakasından diğerine motosikletleriyle geçerek duruma dikkati çekmişti.

Gölü haritadan silinme noktasından döndüren gelişme, bu sezon Konya genelinde mevsim normallerinin iki katına çıkan yağışlar oldu. Sultan Dağlarına yağan karın erimesiyle de sular göl yatağına ulaştı.

Bölge halkı ve doğaseverler, göldeki son durumu gözetleme kulesinden sevinçle izliyor.

Kurak dönemin ardından göl yüzeyinde yeniden geniş su tabakalarının oluşması, bölgenin biyoçeşitliliğini de harekete geçirdi. Uzun süredir bu civarda görülmeyen yaban kazları ve endemik kuş türleri yuvalarına dönmeye başladı.

"BU MANZARAYA HASRETTİK"

Göle kıyısı bulunan mahallelerden Gölçayır'ın eski belediye başkanı Hüseyin Cavit Kılınç, AA muhabirine, yağışlarla gölün ciddi oranda su tuttuğunu söyledi.

Uzun zaman sonra gölün eski günlerine dönmeye başladığını belirten Kılınç, "Son 20 yıla göre iyi. 2000'lerin başında burası çevre köylerin geçimini sağlıyordu. Şu anda su seviyesinin 1-2 metre olduğu söyleniyor. 20 yıldır böyle dolmamıştı. Zaman zaman birikiyordu, yazın kayboluyordu. Bu yıl inşallah kaybolmayacak suyla doldu." dedi.

Gölçayır Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Şenol Çelik de Akşehir Gölü'nün yeniden su tutmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, "Bundan önceki yıllarda sular çekilmişti, çok güzel bir gölümüz vardı. Gölümüz şimdi canlanmaya başladı. Su seviyesi 1-2 metreye yükseldi, herkes mutlu. Bu manzaraya hasrettik." diye konuştu.

Gurbetçi Ali Özgül de göldeki gelişmeleri izlemek üzere Akşehir'e geldiğini belirterek, "Buraya 1978'de gelmiştim, o kadar güzeldi, 4-5 metre su vardı. Şu anda da güzel bir tabiat var, su dolmuş. Burası yeniden canlandı ve çok güzel oldu." ifadesini kullandı.