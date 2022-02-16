'Tarçın' öğrencilerin en sevdiği sınıf arkadaşı oldu

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:46 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:46

Mezitli Muhittin Develi Ortaokulu Müdürü Celalettin Akdoğan, özel gereksinimli öğrencilerin hem sosyalleşmesi hem de hayvan korkularını yenmesi amacıyla evinde beslediği köpek yavrusunu okula getirdi.

Öğrencilerin katılımıyla yapılan anketle "Tarçın" adı ve "2021" okul numarası verilen köpek, velilerin izniyle özel eğitim sınıfına götürüldü.

Bakımı ve beslemesi buradaki öğrenciler tarafından yapılan Tarçın, kısa sürede okulun ve sınıftaki engelli öğrencilerin maskotu haline geldi.

Derslerde öğrencilerin kucağında ve yanında duran, zaman zaman sıralarda gezip kitaplar arasında vakit geçiren Tarçın, engelli çocukların sosyalleşmesine de yardımcı oluyor.

Okulda özel gereksinimli çocuklar ile diğer öğrencilerin kaynaşmasını sağlayan Tarçın, öğretmenlerin de can dostu haline geldi.

- "ÖĞRETMENLERİMİZİN DERS AKIŞINI BOZMUYOR"

Okul Müdürü Celalettin Akdoğan, AA muhabirine, Tarçın'ın öğrenciler ve öğretmenler arasında çok sevildiğini söyledi.

Okuldaki özel gereksinimli çocuklarla diğer öğrencilerin kaynaşmasını amaçladıklarını belirten Akdoğan, bu noktada başarıya ulaştıklarını ifade etti.

Tarçın'ın özel gereksinimli öğrencilere iyi geldiğini dile getiren Akdoğan, şöyle konuştu:

"Özel gereksinimli çocuklara küçücük bir köpeğin neler verdiğini gördüğümüzde, 'daha fazlasını yaparsak bu çocukların gelişimine çok büyük katkı sağlarız' diye düşündük. Bu öğrencilerimizin sosyalleşebildiklerini gördük. Farklı gruptaki öğrencilerle iletişime geçebildiklerini gördük. Daha fazlasının olacağını düşünüyoruz. Tarçın öğrencilere, öğrencilerimiz Tarçın'a alıştı. Ders işlenirken öğrencinin yanına geçip kitaptaki resimlere bakıyor. Öğrenciler artık ondan korkmuyor. Öğrenci bir eliyle yazı yazarken bir eliyle Tarçın'ı seviyor. Sınıf içerisinde rahatça gezebiliyor. Öğretmenlerimizin ders akışını bozmuyor. Yeri de var, öğrencilere zarar vermiyor, gürültü çıkarmıyor."

- "TARÇIN, SINIFIMIZIN VE OKULUMUZUN VAZGEÇİLMEZİ"

Sınıf öğretmeni Melek Çinici Yörük de Tarçın'la öğrenciler arasında çok güzel bir bağ olduğunu anlattı.

Öğrencilerin Tarçın'ı çok benimsediğini vurgulayan Yörük, şunları kaydetti:

"Her gün besliyorlar, bakıyorlar. Öğrenciler tuvalet eğitimini de öğretti. Sınıfımızın maskotu diyorduk ama okulumuzun maskotu oldu. Dışarıya çıktığında tüm öğrenciler Tarçın'ı sevmek için yanına geliyor. Benim özel öğrencilerim diğer sınıflardakilerle inanılmaz diyaloğa girdi. İnanılmaz güzel bir şey. Belki öğrenciler özel eğitim sınıfından çekiniyorlardı ama şimdi Tarçın sayesinde beraber vakit geçiriyorlar. Bu çok güzel bir duygu. Biz hem ders işliyoruz hem de Tarçın'ı seviyoruz. Çok güzel bir enerji. Bu enerji sınıfa yayılıyor. Tarçın, sınıfımızın ve okulumuzun vazgeçilmezi. O bizim bir parçamız. Tarçın bizim sınıfın öğrencisi."

Yörük, Tarçın'la derslerin çok zevkli geçtiğini, bazı öğrencilerin köpek korkusunu da yendiğini sözlerine ekledi.

Özel gereksinimli öğrenciler de Tarçın'la zaman geçirdikleri için mutlu olduklarını anlattı.