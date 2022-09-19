Tarih belli oldu! İlk kar geliyor

Eylül ayının en sıcak günü geride kaldı. Dünden ve bugünden itibaren sonbahar kendisini iyice hissettirecek. Sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde yerini sağanak ve fırtınaya bırakacak. Havalar her saat biraz daha serinleyecek. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi şehirlerde sıcaklıklar 20 derecenin altında seyredecek, İzmir, Antalya ve Adana'da da havalar serinleyecek. Kar ise yurda giriş yapacak.

İSTANBUL'DA YAĞMUR GEÇİŞLERİ VAR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava durumuna dair gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bundan sonra havaların hep serin olacağını belirten Ökten, "İstanbul, Ankara, Bursa hep 20 derecenin altında seyredecek. İzmir, Antalya ve Adana da sonbahara giriyor" dedi.

ANKARA'YA ANİ KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

"Perşembe ve Cuma İstanbul, Bursa ve Ankara yağışlı. Sıcaklıklar 3 şehrimizde de azalacak. 20 derecenin altında seyredecek" diyen Ökten, "Haftaya Ankara'da yine ani kuvvetli sağanak geçişleri olabilir. Zonguldak ve Bartın da doyurucu yağışlar alacak" ifadelerini kullandı.

SICAKLIKLAR TEK HANELERE DÜŞECEK

26 Eylül'ü işaret eden Ökten, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"26 Eylül'de iç kesimler kış modunda. Bursa, Bolu, Ankara ve Kayseri'de tek haneli dereceler görülecek. Gece sıcaklıkları İç Ege'de 1 dereceye kadar düşecek. Ankara'da 5 dereceye kadar inecek"

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

"Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor" diyen Ökten, geçen sene ilk karın 23 Eylül'de yağdığını belirtti. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışının aralıklarla devam edeceğini söyleyen Ökten, "Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak" dedi.