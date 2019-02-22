Tarih çınarı Karpat'a veda

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat ABD’nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında yaşamını yitirdi. Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar, “Kemal Karpat hoca çarşamba akşamı 18.40 sularında, Madison’da hayatını kaybetti” dedi. Tarih alanında çok sayıda makale ve kitap kaleme alan Karpat’ın Wisconsin Hastanesinde tedavi gördüğü esnada yaşamını yitirdiğini belirten Acar, Karpat’ın ölüm nedenin yaşına bağlı çoklu organ yetmezliği olduğunu söyledi. Karpat’ın cenazesinin nakil işlemlerine başlandığını ifade eden Acar, Karpat’ın 96. doğum gününü 15 Şubat’ta birlikte kutladıklarını hatırlattı. Kariyeri boyunca yüzlerce talebe yetiştiren Karpat, dünya çapınca bir tarihçi ve aynı zamanda kültür felsefecisiydi. Siyaset, tarih, sosyoloji ve edebiyatı birlikte okuyup yorumlayabilen bilim adamlarından olan Karpat’ın vefatı derin bir teessürle karşılandı.

VASİYETİ GEREĞİ TÜRKİYE’DE...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ilim ve fikir dünyasının mümtaz şahsiyetlerinden Kemal Karpat Hoca’nın vasiyeti gereği cenazesinin Türkiye´de defnedileceğini açıkladı. Karpat’ın kütüphanesini bağışladığı İstanbul Şehir Üniversitesi’nin öğretim üyeleri de başsağlığı mesajı yayımladı.

ERDOĞAN: ESERLERİYLE YAŞAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Kemal Karpat’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında “Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle ülkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, her zaman saygıyla yad edilecektir. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan merhum Karpat’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİ

Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 1947’de alan Kemal Karpat, yüksek lisansını Washington Üniversitesi Siyasi Bilimler, doktorasını ise New York Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimlerde 1957’de tamamladı. Karpat, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyindeki görevinin ardından Montana State, New York, Princeton, Bilkent, Ortadoğu Teknik, Ankara, Harvard, John Hopkins, Colombia üniversiteleri ve Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales gibi eğitim kurumlarında öğretim üyeliği ve yöneticilik yaptı. Wisconsin Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Bölüm Başkanlığını ve The Turkish Studies Association ile Türk Araştırmaları Kurumunun direktörlüklerini yürüten Karpat, Orta Asya Çalışmaları Derneğinin kurucu başkanlığından sonra Wisconsin Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Programı’nın da koordinatörlüğünü yaptı. Karpat’ın tarih alanında çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor.