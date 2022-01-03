Mario Balotelli'ye inanılmaz teklif! Tarihe geçecek rakam

Star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 07:46 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:41

Mario Balotelli Süper Lig'de Adana Demirspor forması ile gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Premier Lig'den Newcastle United ve Süper Lig'den Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen İtalyan yıldıza şimdi de İtalya Serie A'dan tam dört kulübün devreye girdiği belirtildi.

MARİO BALOTELLİ ADANA DEMİSPOR TARİHİNE GEÇEBİLİR

İtalyan yıldız Mario Balotelli, Adana Demispor'da gösterdiği başarılı performansla eski günlerine nazire yaparken başta ülkesi olmak üzere bir çok kulübün devre arası transfer listesine de girmeyi başardı. Golcü oyuncu için Bologna, Torino, Genoa ve Spezia transfer yarışına girerken İtalyan basınının aktardığı bilgiye göre, Andriy Shevchenko'nun çalıştırdığı Genoa, Adana Demirspor'un istediği bonservisi ödemeye hazır. Balotelli'nin transferinin gerçekleşmesi durumunda Adana Demirspor tarihinde ilk defa bir futbolcudan 10 milyon Euro bonservis elde edilmiş olacak.

MURAT SANCAK 10 MİLYON EURO BEDEL BİÇMİŞTİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak katıldığı bir televizyon programında Mario Balotelli için transferi iddia edilen takım için, "10 milyon Euro'ları varsa görebiliriz" demişti. Öte yandan Sancak, oyuncunun performansından memnun olduğunu ve satmayı kolay kolay düşünmediklerini belirtmişti.

20 MAÇTA 8 GOL 2 ASİST

Mario Balotelli, Adana Demirspor'da çıktığı toplam 20 maçta 8 gol 2 asistlik performans gösterdi. İtalyan yıldız bu sezon Süper Lig'e yükselen kulübüne büyük katkı sağlarken, takımının 6. sıraya yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.