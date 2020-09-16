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Yaşam

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon: 3 gözaltı

Hatay ve Şanlıurfa'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı, tarihi eser olarak değerlendirilen 1234 parça obje ele geçirildi.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 22:31 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 22:31
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Tarihi eser kaçakçılarının faaliyetlerini tespit ve önleme çalışmalarını sürdüren Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçırdığı öne sürülen üç şüpheliyi belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Hatay ve Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hatay'da A.B. isimli şüphelinin evinde 26, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu A.B. isimli şüphelinin evinde ise tarihi eser olarak değerlendirilen 1208 parça obje bulundu. Objelerin heykel, metal büst, kolye, mühür, sikke, boncuk, gözyaşı şişesi gibi eserler olduğu belirtildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca da ele geçiren polis, A.B., A.A. ve yabancı uyruklu A.B.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

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