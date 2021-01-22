Tarihi eser satıcılarına suçüstü

DHA 22 Ocak 2021 Cuma 11:44 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:44

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kent merkezinde oturan bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 400 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, kimliklerini tespit edip, takibe aldıkları 3 şüpheliyi Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalışırken, yakalayarak, gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 660 bronz ve gümüş sikke ile 35 tarihi obje ele geçirildi.

Tarihi eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.