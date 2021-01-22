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Yaşam

Tarihi eser satıcılarına suçüstü

Diyarbakır'da, bronz ve gümüş tarihi eserleri 400 bin TL'ye satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 11:44 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:44
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kent merkezinde oturan bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 400 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. 

Ekipler, kimliklerini tespit edip, takibe aldıkları 3 şüpheliyi Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalışırken, yakalayarak, gözaltına aldı. 

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 660 bronz ve gümüş sikke ile 35 tarihi obje ele geçirildi. 

Tarihi eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

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