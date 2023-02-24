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Yaşam

Tarihi Kahramanmaraş Kalesi depremde ayakta kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde büyük yıkım meydana gelirken, tarihi Kahramanmaraş Kalesi daha önce meydana gelen büyük depremlerde olduğu gibi ayakta kaldı.

IHA24 Şubat 2023 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Tarihi Kahramanmaraş Kalesi depremde ayakta kaldı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde, 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem büyük yıkıma neden oldu. Afetin yaşandığı şehirlerde büyük yıkım meydana gelirken, tarihi yapılar da zarar gördü. M.Ö. 2'nci yüzyıla tarihlenen tarihi Kahramanmaraş Kalesi ise yaşanan büyük depremde ayakta kalmayı başardı. Kahramanmaraş'ta 1513 yılında yaşanan büyük depremi de hasarsız atlatan kale, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde de surlarında meydana gelen hasarın dışında zarar görmedi. Afetin yaralarının sarılmaya çalışıldığı ve enkaz kaldırma işlemlerinin süratle sürdüğü şehirde, ilerleyen süreçte tarihi Kahramanmaraş Kalesi de tadilata alınacak.

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