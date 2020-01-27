Tarihi su değirmeni 300 yıldır dönüyor

DHA 27.01.2020 09:07 - Güncelleme: 27.01.2020 09:07

Kayadibikavlak köyündeki su değirmeni babadan oğula 3 asırdır çalışıyor. 10 yıl önceye kadar 6 değirmenin bulunduğu köyde sadece Barış ailesinin çalıştırdığı su değirmeni kaldı. Küre Dağları Milli Parkı'nın zirvelerinden gelen buz gibi suyun ark yöntemiyle çarklara vuran su sayesinde mısır, buğday, arpa ve yulaf öğütülüyor. 2 çocuğu olan ve mesleği kasaplık olan Metin Barış, eşi Melahat Barış ile birlikte çevre köylerden ilçelerden gelen ürünleri öğütüp, köylülere teslim ediyor. Metin Barış, ahırında baktığı 10 büyükbaşın da yem ihtiyacını değirmende üretiyor. Metin Barış, ata yadigarı değirmenin tescillenmesi için gereken yerlere başvurular yaptı.

'BU TARİHİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Metin Barış atalarından kalan mirası yaşatmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Dedemden kalma değirmen işini yapıyoruz. Benim gerçek mesleğim kasaplık ama eşimle birlikte bu tarihi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Aynı anda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şu anda değirmenimizde kendimiz ekip biçtiğimiz ürünler ile civar köylerden ilçelerden ve illerden gelen mahsulleri burada öğütüyoruz. Bizim buradaki amacımız bu değirmen kültürünü devam ettirmek istiyoruz. Bazen çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Değirmenimizin yanındaki dere zaman zaman taşarken, bize su taşıyan kanallar da tıkanıyor, ayrıca sel suları yükselince değirmenimiz sular altında kalıyor. 10 yıl önce bu bölgede 6- 7 eski değirmen vardı, ancak yaşlılar ölünce yeni nesil bu işi yapmadı. Ama biz tek olarak devam ediyoruz. Artık su değirmenleri teknolojiye yenildi. Her geçen gün yeni makineler çıkıyor. Bu mesleğin bitmemesi için bende oğluma alıştırdım. Nasıl dedemden babama babamdan bana geçtiyse inşallah oğlumda bunu sürdürecek diye umut ediyorum."

Melahat Barış ise "Değirmeni çalıştırmak zor oluyor. Bakımları zor oluyor, eşimle birlikte yapmaya çalışıyoruz. Buradan vaktim kalırsa ev işlerine ve hayvanlarımıza bakıyorum. Biz de bütün zorluklara rağmen bu kültürü yaşatacağız. İnşallah çocuklarımızda bunu devam ettirir" diye konuştu.