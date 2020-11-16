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Yaşam

Tarlada 15 metre derinliğinde obruk!

Konya'nın Karapınar ilçesinde, tarlada 3 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu. İlçede 350'nin üzerinde obruk bulunuyor.

DHA16 Kasım 2020 Pazartesi 10:23 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:23
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Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Acarlar mevkisinde de çobanlar tarafından fark edilen obruğun 3 gün önce oluştuğu tahmin ediliyor.

 Tarlayı kiralayıp, eken Murat Acar, arpa hasat ettiklerini belirterek, '3 gün önce çobanlar tarlada obruk oluştuğunu söyledi. Tarlaya geldiğimizde korkunç bir durumla karşılaştık. O sırada başka bir tarla bulunan kardeşlerimi telefonla arayıp dikkatli olmalarını istedim. Biz korku içinde yaşıyoruz. Geceleri tarlamızda yürüyemiyoruz; belki obruk oluşmuştur içine düşeriz, diye. Yine gündüz her an obruk olabilir, diye çalışamıyoruz. Biçerdöver sahipleri bile obruk oluştuğu için riskli görüp gelmiyorlar. Yalvararak zorla getiriyoruz' diye konuştu.

Obruğun 3 metre çapında ve 15 metre derinlikte olduğunu kaydeden Acar, 'Obruğun çapı aşağılara doğru gittikçe 20 metreye kadar ulaştığını görüyoruz. Tarlada daha önce obruk belirtisi hiç yoktu. Çünkü bu tarlayı, ektik, suladık, gübreledik, hasat ettik. Bizler tarlada çalışırken obruk olmaması sevindirici bir durum. Artık bizler bu bölgede ne hayvancılık ne de tarım yapamıyoruz. Bu soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

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