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Yaşam

Tarlasında gezerken karşısına çıktı! Gerçeği öğrenince şoke oldu

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, tarlasında dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan ‘argiope lobata' türü örümcek buldu.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 12:19 - Güncelleme:
Tarlasında gezerken karşısına çıktı! Gerçeği öğrenince şoke oldu
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Emirdağ ilçesinde yaşayan Bekir Sıttık Sağlam isimli vatandaş, mısır ve yonca ekili tarlasında gezerken ağ kurmuş bir örümcekle karşılaştı. Ardından örümceğin fotoğrafını çeken Sağlam, internetten yaptığı araştırmada büyük bir şok yaşadı. Örümceğin argiope lobata türü yani dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu fark eden Sağlam sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Yonca tarlasında gezerken bu örümcek ile karşılaştım ve ilk başta biraz irkildim. Daha sonra mısır tarlasında da aynı örümceği gördüm. Haberlerde de görmüştüm ve internetten araştırdığım zehirli olduğunu fark ettim. Şuanda da tarlaya girmeye korkar oldum" dedi.

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