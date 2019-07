Tarsus'ta düzenlenen operasyonda 406 kilo kaçak kesim et ele geçirildi Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 gün önce 113 kilo sahte mühürlü et ele geçirilmesinin ardından bu kez de kaçak kesim olduğu belirlenen 406 kilo et ile 30 kilo sakatat ele geçirildi.