İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0901
  • EURO
    6,5759
  • ALTIN
    313.542
  • BIST100
    119151
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de akılalmaz olay: Tartışma sonrası tırı mesai arkadaşlarının üzerine sürdü
Yaşam

İzmir'de akılalmaz olay: Tartışma sonrası tırı mesai arkadaşlarının üzerine sürdü

İzmir'in Torbalı ilçesindeki asfalt üretim tesisinde kıdemli şoför Selahattin B., sorumluluğu altında bulunan şoförle tartıştıktan sonra otoparktaki TIR'ı çalıştırıp, üzerine sürdü. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA20 Şubat 2020 Perşembe09:59 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:59

Olay, pazartesi günü, Karakuyu Mahallesi'ndeki asfalt üretim tesisinde meydana geldi. İş yerinde kendisi de şoför olan ve diğer şoförlerden de sorumlu Selahattin B., iddiaya göre, bir şoföre, aracının temiz olmadığını söyleyince aralarında tartışma çıktı. Selahattin B., tartışma sonrası iş yerinin otoparkında park halindeki TIR'ı çalıştırdı ve şoför ile asfalt işçilerinin üzerine sürdü. Canlarını kurtarmak isteyen işçiler ve şoför, panikle kaçıştı. Bir süre otoparkta işçilerin üzerine TIR sürmeye devam eden Selahattin B., ardından iş yerinden çıkıp, hızla gitti. TIR'ı iş yerine 10 kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna park eden Selahattin B., kayıplara karıştı.

İşçilerin ve şirket sahibi Tezcan Canıtez'in şikayeti üzerine Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. İşçilerin hayatını tehlikeye atan, Selahattin B.'nin arandığı belirtildi.

Öte yandan olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde Selahattin B.'nin, TIR'a bindikten sonra asfalt işçileri ile şoförün üzerine sürdüğü, çalışanların panik halinde kaçıştıkları, bazı kişilerin de TIR'a yaklaşmaya çalışarak Selahattin B.'ye engel olmaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

Tarla sürerken düşen çiftçinin üzerinden geçen traktör 1 kilometre gidip direğe çarptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi
Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Dünya devinden yeni Türkiye hamlesi

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor
Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Rumlar itiraf etti: Türkiye'nin bölgedeki gücüne hiçbir ülke karşı çıkamıyor

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir
Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

Deprem uzmanı o fayı işaret etti ve uyardı: 6,9'luk deprem üretebilir

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.