Tartışmanın fitili ateşlendi! 'Testi kebabı' Nevşehir'in mi Yozgat'ın mı?

Yozgat esnafı, lezzetin uzun yıllardır ülke genelinde "Yozgat testi kebabı" olarak anıldığını savunurken, Nevşehir esnafı ise kebaba lezzetini veren testinin Avanos ilçesinde üretilip Yozgat'a gönderildiği, testinin de testi kebabının da anavatanının Nevşehir olduğu görüşünde.

Testi kebabı için ilk önce kuru soğan, domates, biber ve sarımsak doğranarak bir kaba konuluyor. Kuzu etiyle birleşen sebzeler, baharat da eklendikten sonra harmanlanıyor ve testilere dolduruluyor. Tereyağı ve defne yaprağı ilave edildikten sonra testinin ağzı mayasız hamurla kapatılıyor ve hava alması için üzerinden küçük bir delik açılıyor.

Meşe kömürüyle yakılan ateşte yaklaşık 1,5-2 saat kalan testi kırıldıktan sonra içindeki kebap servis ediliyor. İsteyen müşteriler, testiyi kendisi kırıyor.

- NEVŞEHİR TESTİ KEBABI

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Avanos Kaymakamlığının girişimleri sonucu, geçen yıl ağustos ayında Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "testi kebabı"na adını veren testi, Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesindeki çanak ustalarının elinde şekil alan toprak ve su karışımından imal ediliyor.

Avanos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Yıldırım, AA muhabirine, testi kebabının yörenin en sevilen ve tercih edilen lezzeti olduğunu belirterek, "Testi zaten Avanos'ta üretilmekte, Yozgatlılar da testiyi buradan götürüyor. Testi kebabı Avanos'a aittir, en güzel şekilde de yapılmaktadır. Bölgemizden en meşhur yemek testi kebabıdır, insanlar geldiklerinde yöresel yemek olarak testi kebabı yiyor. Bu kebabı yemek için bölgemize gelen yerli ve yabancılar var." dedi.

Avanos ilçesinde lokanta işleten Mustafa Dursun da testi ve testinin kattığı lezzetle ortaya çıkan yemeğin Nevşehir'e özgü olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman televizyon programlarında Yozgatlıların "testi kebabı bizimdir" açıklamalarıyla karşılaştığını ve duruma güldüğünü belirten Dursun, şunları kaydetti:

"Testi buraya özgü ve buranın toprağıyla yapıldığı için Nevşehir'e orijinal bir değer katıyor. İçinde kullandığımız malzemelere asıl lezzetini veren topraktaki tattır. Bu kap, Hititler döneminden beri yapılagelen bir şey. Yozgat bu konuda kendini çok yormasın. Adı üzerinde, testi yemeği buraya aittir. Ağırlıklı olarak yabancı misafirleri konuk ediyoruz. Tüm dünyaya testi kebabını tanıtan yöre burasıdır. Çok da popülerdir. Son zamanlarda bölgemizi ziyaret eden turistlerin hemen hemen hepsi bu lezzeti tadıyor. Diğer turizm bölgelerinde testi yemeği bulunmuyor. Bunun reklamını biz burada yapıyoruz. Yöremizin en başta gelen lezzetlerinden birisidir."

- "TESTİNİN DIŞI NEVŞEHİR'İN AMA YEMEĞİ YOZGAT'A AİTTİR"

Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, kebabın pişirildiği testinin Nevşehir'de yapıldığını ancak içindeki yemeğin Yozgat'ın yöresel lezzeti olduğunu savundu.

Testi kebabının Yozgat'ta onlarca yıldır sunulan yemek olduğunu anlatan Coşgun, "Testi kebabı bizim atalarımızdan yadigardır. Bunu zaten her zaman söyleriz. Bozok Yaylası'nın kekik kokan topraklarından yemini almış kuzulardan yapılan bir yemektir. Yozgat'a ait bir yemek olduğunu biz her zaman vurguluyoruz. Nevşehir testisiyle ünlüdür ama yemek bize ait." ifadesini kullandı.

- YARIŞMA ÖNERİSİ

Yozgat ve Nevşehir arasında testi kebabı ile ilgi bir yarışma yapılması önerisinde bulunan Coşgun, "Hangimiz daha lezzetli yapıyoruz, daha güzel sunuyoruz? Daha sonrasında Türk Patent ve Marka Kurumunda marka tescili yapan arkadaşlar kararı kendileri versinler. Ona göre de testi kebabımızı tescillesinler." dedi.

Kentte yaklaşık 50 yıldır aşçılık yapan Sami Kılıç da her ne kadar testi kebabını Nevşehir tescillese de Yozgat'a has bir kebap olduğunu savunarak, "Onlar bu işi bilmezken biz testi kebabı yapıyorduk. Onun için kim ne derse desin Yozgatlılara has bir yemektir. Güveç çanağı ve testiler Nevşehir'de orada yapılıyor ama yemeğini biz yapıyoruz. Bunu kimse bizimle tartışamaz. Bunu Türkiye değil, dünya da bilir." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Başol ise testi kebabının Yozgat'ta sadece lokanta ve restoranlarda yapılmadığını, evlerin bahçesinde de yapıldığını ve genellikle de misafirlere ikram edildiğini belirtti.