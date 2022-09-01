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Yaşam

Tartıştığı kız arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 06:57 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'taki bir evde İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu belirtilen H.Ç. (25) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ç, Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çokgezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çokgezer'in cenazesi Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Suç aletiyle birlikte yakalanan H.Ç, gözaltına alındı.

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