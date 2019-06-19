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Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Karabük’te Ali Gün, bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği için oğlu ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu bıçakladı. Akılmaz olayda, ağır yaralanan Emirhan Gün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Karabük’te Ali Gün, bilgisayar başında fazla vakit geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü.
 
İHA'nın haberine göre, akılalmaz olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ali Gün, bilgisayar başında fazla vakit geçirdiğini düşündüğü oğlu Emirhan Gün (26) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada baba Ali Gün, oğlunu bıçakladı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Emirhan Gün komşularından yardım istedi.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralı genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlunu öldüren Ali Gün ise, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Baba Gün, ilk ifadesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.
 
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan 26 yaşından Emirhan Gün'ün, girdiği KPSS’yi kazanamayınca kendini eve kapatarak bilgisayarda fazla vakit geçirmeye başladığı iddia edildi. Tartışmanın da bu nedenle çıktığı öğrenildi.

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