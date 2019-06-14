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Taşınan eserlere ziyaretçi ilgisi

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölü sahasından taşınan tarihi eserler, yeni yerlerinde de ziyaretçilerin gözdesi oldu.

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Ilısu Barajı ve HES Projesi’nden etkilenen Hasankeyf’te tarihi ve kültürel değerlerin korunması, bunların gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında, tarihi eserlerin yeni yerleşim alanına taşınması çalışmaları son aşamaya geldi. Baraj gölü sahasından çıkarılan Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Süleyman Han Camisi minaresi, Hasankeyf Kalesi orta kapısı, İmam Abdullah Türbesi ve Zaviyesi, Baldaken Türbeleri ile Er-Rızık, Kızlar ve Koç camileri, yeni Hasankeyf’teki Kültürel Park Alanı’na nakledildi. Baraj sularının yükselmesiyle, bu eserlerin bulunduğu Hasankeyf Kültürel Park Alanı, yarımada haline gelecek. Kaymakam Haluk Koç, Hasankeyf’in turizmde çok önemli bir marka olduğunu belirterek “Yeni yerleşim yerinde yapılacak aktivitelerle turizm potansiyelimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi. 

Hasankeyf Kültürel Park Alanı’na getirilen tarihi eserler büyük ilgi görüyor.

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