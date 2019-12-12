14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,78
  • 6,4505
  • 275.349
  • 109539
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Taşıyıcı Son Hız konusu nedir? Taşıyıcı Son Hız filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Taşıyıcı Son Hız konusu nedir? Taşıyıcı Son Hız filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan Taşıyıcı Son Hız filmi izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile merak uyandıran film, eski hızlı hayatını terk etmiş Frank’in üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenmesi ile başlıyor. Taşıyıcı Son Hız filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Taşıyıcı Son Hız filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Taşıyıcı Son Hız konusu nedir? Taşıyıcı Son Hız filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuma sahip film, eski hızlı hayatını terk etmiş Frank’in üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenmesi ile başlıyor.
 

 
TAŞIYICI SON HIZ KONUSU NEDİR? 
Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.
 

 
TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Ed Skrein
Loan Chabanol
Ray Stevenson
Lenn Kudrjawizki
Tatiana Pajkovic
Anatole Taubman
Gabriella Wright O
Radivoje Bukvic
Cedric Chevalme
Samir Guesmi
Noémie Lenoir
Noémie Lenoir

Müthiş başarı! Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 104 terörist suçüstü yakalandı

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

BKM'den 'bazı kredi kartı bilgileri çalındı' haberlerine ilişkin açıklama

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Kayıp dağcının eşinden yürek yakan paylaşım

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Amazon'un sahibi Bezos'un uzay aracı fırlatıldı

Kan donduran gerçek: Genç YouTuber'ın arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı

Kan donduran gerçek: Genç YouTuber'ın arkadaşını öldürdüğü ortaya çıktı

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

İşte insanlığın sonunu getireceği düşünülen felaketler

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

'Türkiye'nin nasıl güzel bir yer olduğunu tüm dünyaya göstermek istiyorum'

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!
 

POPÜLER HABERLER

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Liste güncellendi! İşte en değerli 20 Türk futbolcu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

PUPG oyunu can aldı!

PUPG oyunu can aldı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA