Bu akşam saat 20:00'da Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Taşıyıcı Son Hız filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Taşıyıcı Son Hız konusu nedir? Taşıyıcı Son Hız filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuma sahip film, eski hızlı hayatını terk etmiş Frank’in üç güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenmesi ile başlıyor.

TAŞIYICI SON HIZ KONUSU NEDİR?

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa’nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI SON HIZ FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ed Skrein

Loan Chabanol

Ray Stevenson

Lenn Kudrjawizki

Tatiana Pajkovic

Anatole Taubman

Gabriella Wright O

Radivoje Bukvic

Cedric Chevalme

Samir Guesmi

Noémie Lenoir

Noémie Lenoir