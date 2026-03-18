  • Tatilde plan yapanlar dikkat: Bayramda hava nasıl olacak?
Tatilde plan yapanlar dikkat: Bayramda hava nasıl olacak?

Ramazan Bayramı süresince İstanbul'da sağanak yağış ve fırtınanın etkili olacağı, poyrazın saatte 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 7 dereceye kadar gerileyeceği açıklandı. Yağışlı havanın bayram sonrasında da devam edeceği vurgulandı.

18 Mart 2026 Çarşamba 12:57
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul için endişe verici hava durumu tahminleri geldi. Arife gününden itibaren Türkiye genelinde yağışlı bir dönem başlayacak ve İstanbul bu durumdan en çok etkilenen şehirlerden biri olacak. Bayram boyunca fırtına ve sağanak yağışın hakim olacağı kentte sıcaklıklar da mevsim normallerinin altına düşecek.

POYRAZ SAATTE 70 KM'YE ÇIKACAK

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arife gününden itibaren Türkiye'nin büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını, sadece Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklenmediğini, diğer tüm bölgelerde de yağış görüleceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın itibarıyla poyrazın etkisini artıracağını belirten Özdemir, rüzgarın hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağını ve sıcaklıkların 9 dereceye kadar düşeceğini aktardı.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Bayramın birinci günü olan cuma günü ise Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini dile getiren Özdemir, "Bayramın birinci günü İstanbul'da da sağanak yağış, fırtınayla birlikte etkili olacak. Poyrazın hızı yine saatte 50 ila 70 kilometre seviyelerinde seyredecek." dedi.

Özdemir, bayramın ikinci günü İstanbul'da sıcaklıkların gece 7, gündüz 10 derece civarında olmasının beklendiğini, yağışın ilk güne göre daha zayıf olsa da devam edebileceğini kaydetti.

BAYRAM SONU VE SONRASI İÇİN KRİTİK UYARI: YAĞIŞLAR KUVVETLENEREK SÜRECEK

Bayramın üçüncü günü olan pazar günü itibarıyla ise Marmara Bölgesi genelinde yağışların yeniden kuvvetleneceğini belirten Özdemir, "Sıcaklıklar 7 ila 11 derece aralığında seyredecek. Bayramda İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Ayrıca, yağışlı hava bayram sonrasında da etkisini sürdürecek." diye konuştu.

