Tavşanlı'da karantinaya alınan 6 apartmanın ihtiyaçlarını vefa ekipleri karşılıyor

DHA 21 Mayıs 2020 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 18:16

Apartmanlarda yaşayanların sosyal mesafe kuralına uymayıp mescit, oda, kulüp, yurt gibi yerlerde toplanması sonucu vakaların arttığı tespit edilirken, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışmaları sürüyor.

Apartmanların önlerine güvenlik şeridi çekildi. Giriş çıkışlara kapatıldı. Apartmanlarda yaşayanların tüm ihtiyaçları, Tavşanlığı Kaymakamlığı’nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanıyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı Hanımçeşme Mahallesi'nde 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 6 apartmanda yaşayan 60 kişi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.