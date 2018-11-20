Tayfun Akalın kimdir nereli Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın kaç yaşında sağlık durumu nasıl

Tayfun Akalın kimdir nereli öldü mü? Hababam Sınıfı oyuncusu Tayfun Akalın kaç yaşında sağlık durumu nasıl? Hangi eserlerde oynadı? soruların yanıtları araştırılıyor. Alınan son dakika bilgisine göre; Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tayfun Akalın yoğun bakımda tedavi görüyor. İstisnasız hepimizin çocukluğu ''hababam sınıfı''nı izlemeden geçmedi. Tabi aradan geçen yıllar bizi büyütürken onları da ihtiyarlattı ve sağlık nedenleri nedeniyle neredeyse günümüzde yaşayan hababam sınıfı oyuncuları kalmadı denenecek kadar azaldı. İşte onlardan biri Tayfun Akalın, Hababam sınıfı ve Yeşilçam'ın farklı yapımlarında oynadı. Tayfun Akalın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerde rol alan oyuncu Tayfun Akalın sağlık durumu ve hakkında merak edilen tüm detaylar star.com.tr'de.

Arzu Film tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:



Hababam Sınıfı filmleri oyuncusu, değerli büyüğümüz Tayfun Akalın, geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda bulunmaktadır. Yakınlarına ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Tayfun Akalın ağabeyimize acil şifalar diliyoruz.

Ünlü oyuncunun hayranları da sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla acil şifa dileklerinde bulundu.

TAYFUN AKALIN KİMDİR?



Tayfun Akalın İstanbul'da doğdu. Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği okudu. Bir kez evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır. Sinemaya ilk adımını 1975 yapımı Bizim Aile filmiyle atan oyuncu sonrasın da Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı serisinde rol aldı.

Tayfun Akalın 2014 yılında Esra Erol'un evlendirme programına katılarak, evlenmek istemiş ve bu durumun neticesinde Hayatta olan diğer Hababam Sınıfı Öğrencileri de programa davet edilerek ekranda nostalji yaşanmıştır.