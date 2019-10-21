Tayland'dan gelen tohumla yetiştirdi, görenleri şaşırtıyor

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Tayland'dan gelen tohumla 'sarı karpuz' yetiştirdi

Karabük'te yaşayan 26 yaşındaki ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu, Tayland'dan gelen tohumla 'sarı karpuz' yetiştirdi.

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Alazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "sarı karpuz" üretimi konusunda ilk başta çekincelerinin olduğunu söyledi.

Sarı karpuzun tohumunu Tayland'dan bir arkadaşının getirdiğini aktaran Alazoğlu, üretimi Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'ne (SAKEM) bağlı Yukarı Tokatlı Şubesindeki serada gerçekleştirdiğini kaydetti.

Alazoğlu, tohumu mayıs ayında toprakla buluşturduğunu dile getirerek, "Bu karpuz tropikal iklim karpuzu olduğu için sıcak, orta sıcak ve gölgeli yerlerde 3 tane fide elde ettim. Bu fidelerden sadece birinde istediğim sonuca ulaşabildim. Yetişen karpuzum istenilen boyuta geldi." diye konuştu.

Karpuz çekirdeklerinden tohum elde ederek üretimi devam ettirmek istediğini anlatan Alazoğlu, şöyle devam etti: "Genç mezunlar ve girişimciler olarak bu tarz yeni fikirleri severiz. Bu ürünü hem ülkemize mal edip hem de gelişmesini sağlayabiliriz çünkü bu karpuz diğer karpuzlardan biraz daha şifa niyetinde. Rengi sarı, tadı ve aroması aynı diğer karpuzlar gibi. Bu karpuz biraz daha sulu. Sarı karpuz iyi bir lif kaynağıdır."

Alazoğlu, karpuz denince akla Diyarbakır ve Adana'nın geldiğine işaret ederek, kendisinin ise Karabük'te sarı karpuz yetiştirdiğini söyledi.

Karpuzu yetiştirirken köklendirmesinden hasadına kadar her aşamada doğal ürünler kullandığını vurgulayan Alazoğlu, "Hiçbir kimyasal ürün kullanmadım. Üretimini kendim yapabilirim. Hedefim ithal edilen sarı karpuzu Türkiye'de yetiştirip ülkeye kazandırmak. Bu yolla ekonomiye ve tarıma katkı sunmak amacındayım." ifadelerini kullandı.

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